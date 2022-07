Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anunțat, vineri, ca nu exista tensiune in linia de contact pe relatia Orsova - Gura Vaii, iar trei trenuri sunt afectate, fiind inregistrate intarzieri de sute de minute.Este vorba de trenurile: IR 79 Budapesta – Bucuresti Nord care stationeaza in Orsova de la ora 02.15, IR 78 Bucuresti…

- ”CFR Calatori informeaza ca astazi, 29 iulie, urmare copac cazut pe linia de contact pe relatia Rastolita – Lunca Bradului, este afectata circulatia urmatoarelor trenuri: • IR 12407 Budapesta – Brasov stationeaza in Hm Rapa de Jos • R 4506 Deda- Miercurea Ciuc stationeaza intre statiile Rastolita…

- ”Urmare lipsa tensiune in linia de contact pe relatia Orsova – Gura Vaii, este afectata circulatia urmatoarelor trenuri: • IR 79 Budapesta – Bucuresti Nord stationeaza in Orsova de la ora 02.15 • IR 78 Bucuresti Nord – Budapesta –stationeaza in Severin de la ora 04.35 • IR 1990 Mangalia – Timisoara…

- Trenurile de calatori si comerciantii din Gara de Nord au fost verificati de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli in vagoane, printre care ferestre murdare si toalete neigienizate, iar la magazine, produse depozitate necorespunzator…

- Instalatiile de climatizare din trenuri ar putea sa functioneze, dar fara sa asigure racirea in parametri normali, avertizeaza CFR Calatori. De vina ar fi temperaturile de peste 35 – 38 de grade care, la nivelul sinei si al cutiei vagonului, pot insemna si peste 50 de grade Celsius. „In contextul prognozelor…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a anunțat ca a fost sesizata instanța de judecata pentru a anula cele doua dipoziții prin care primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a decis restituirea Parcului Bordei. ”Urmare exercitarii controlului de legalitate, Prefectul Municipiului București a sesizat…

- Un barbat de naționalitate japoneza a intrat in stop cardiac in timpul „Bucharest Half Marathon 2022”, care se desfașoara de sambata pana duminica in Capitala. Japonezului de 50 de ani i s-a facut rau la finalul cursei de 21 de kilometri, chiar dupa ce a trecut linia de sosire. Mai multe echipaje medicale…