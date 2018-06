Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica de majorare a prețurilor plafon pentru carburanți a fost suspendat aseara prin decizia judecatoriei sectorului Buiucani al Capitalei. Asta dupa ce Ministerul Economiei și Infrastructurii, in comun cu Agenția pentru Protecția Consumatorului…

- Restrictii de circulatie in Capitala. Traficul rutier pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant va fi suspendat in weekend in legatura cu desfasurarea cursei anuale de ciclism "Chisinau Criterium".