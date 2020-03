Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 martie, in judetul Buzau se afla in carantina 56 de persoane, iar pentru alte 1.338 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. Sunt confirmate doua cazuri de imbolnavire pana la aceasta data. 15 persoane au fost sanctionate pentru nerespectarea regimului de izolare la domiciliu.

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). La nivelul județului Buzau, sunt confirmate doua cazuri de imbolnavire pana la aceasta data. La data de 17 martie, in județul Buzau se afla in carantina 52 de persoane,…

- Situație Covid 19 (13 Martie): la nivelul județului Buzau se afla in carantina 41 de persoane, pentru alte 345 de persoane fiind dispusa masura izolarii la domiciliu. La nivelul județului Bz, au mai fost identificate noi spații de carantina, acum avem un total de 230 de locuri, 41 sunt ocupate astazi.…

- Intr-o perioada cu risc mare de imbolnavire in randul copiilor, Pediatria Spitalului Judetean a intrat intr-o criza a medicilor care efectueaza garzi. Probleme cu asigurarea permanentei sunt in patru zile din luna, cand urgentele la copii care apar dupa orele amiezii, pana dimineata, sunt rezolvate…

- Cel mai probabil, vara lui 2020 va fi momentul in care noul pod de la Vadu Pașii va fi dat in folosința. Pentru ca o asemena realizare nu putea ramane nevalorificata politic, construirea podului de la Vadu Pașii a devenit un epicentru al dezbaterilor, dar și al dezinformarii. Intre timp, muncitorii…

- Florin Voinea este tanarul in varsta de 26 de ani, decedat astazi in urma unui grav accident de circulație produs in localitatea Vadu Pașii. Originar din Gavanești, Florin era pasionat de motociclete. Astazi se deplasa din direcția Sageata inspre Buzau in momentul in care, in localitatea Vadu Pașii,…