Probleme mari în Italia: A fost raportat cel mai mare număr de decese din cauza Covid-19, din 6 mai și până în prezent Numarul deceselor din cauza pandemiei de coronavirus in Italia a crescut alarmant. Numarul de noi infectari zilnice a ajuns la aproape 30.000 de cazuri, iar marți au fost raportate 353 de decese, cea mai mare cifra din 6 mai și pana in prezent. De la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana in prezent in Italia au murit 39.412 de persoane la 759.829 de cazuri inregistrate. In continuare Lombardia ramane cea mai afectata regiune, raportand marți 6.804 cazuri noi fata de 5.278 luni. A doua cea mai lovita regiune este vecina Lombardiei, Piemont, cu 3.169 de infectari anuntate marti. Guvernul a decis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

