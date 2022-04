Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat duminica o lege care restrange difuzarea de informatii despre miscari de trupe si de echipament militar, mai putin in cazul in care aceste informatii sunt anuntate sau arpobate de catre Statul Major ucrainean, relateaza The Associated Press.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata noapte, ca tara sa are nevoie de sprijin militar, subliind ca securitatea Europei este in risc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca lucreaza deja la programe pentru reconstruirea tarii dupa razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia - a patra intalnire - vor continua marti in Turcia, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca aproximativ 500-600 de soldați ruși s-au predat vineri forțelor ucrainene, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, pe Facebook, un masaj dupa ce ministrul ucrainean de externe și cel rus, Serghei Lavroc, au purtat negocieri de pace in Turcia, la Antalya. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de cel puțin trei incercari de asasinare, potrivit unor rapoarte citate de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat miercuri in zona orasului Rivne, din nord-vestul tarii, unde trupe ucrainene efectueaza exercitii militare, a anuntat biroul sau intr-un comunicat, pe fondul avertismentelor repetate din partea SUA cu privire la o posibila invazie rusa, potrivit…