Infracțiuni rutiere depistate de polițiștii maramureșeni in ultimele ore. In noaptea de 24 spre 25 iunie, in Targu Lapuș polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Țibleșului din oraș, la volan fiind un barbat de 48 de ani din oraș. „Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.87 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul orașului Targu Lapus, pentru prelevarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exatitate a alcoolemiei. In cauza, polițiștii au intocmit dosar…