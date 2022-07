Cel mai mare operator de apa si canalizare din Prahova, societatea comerciala Hidro Prahova, anunta, duminica, sistarea furnizarii apei potabile in mai multe localitati, in urma problemelor cauzate de ploile torentiale si furtuna din noaptea de sambata spre duminica. Astfel, distributia apei potabile a fost oprita, duminica, in orasele Sinaia (zona centrala, cartierele Izvor si Platou Izvor), Busteni (cartierele Zamora si Poiana Tapului) si Azuga, „din cauza conditiilor meteo extreme inregistrate in noaptea de 30/31 iulie 2021, care au afectat captarile de apa de unde se alimentau toate zonele…