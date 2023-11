Probleme de inaugurare la Varianta Ocolitoare din Târgu Jiu Sunt probleme in ceea ce privește finalizarea lucrarilor la unul din tronsoanele din Varianta Ocolitoare a orașului Targu Jiu. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere iși propusese sa finalizeze 12 kilometri din șosea pana la finalul acestui an. Tronsonul de 12 kilometri(din totalul de 20 de kilometri) ar trebui sa fie dat in folosința in luna decembrie. Pana in momentul de fața, constructorii sunt siguri numai pe un tronson de 5 kilometri. Este vorba de tronsonul Romanești – Barsești, cu nodul giratoriu de la Nuci și cel din zona Targu Jiu – Balești – Slobozia. Cei 5 kilometri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

