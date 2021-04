Stiri pe aceeasi tema

- Datele preliminare ale Consiliului Național de Siguranța (NSC) din Statele Unite arata o creștere cu 24% a ratei fatalitații in accidente, dupa ce șoferii au apasat pe pedala și au fost mai nesabuiți pe șosele, scrie Bloomberg.Cand pandemia de coronavirus a lovit SUA, in martie 2020, traficul auto aproape…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului (NHTSA) a trimis o echipa de control in statul Michigan pentru a investiga motivele pentru care un automobil Tesla care utiliza sistemul Autopilot a lovit un vehicul al Politiei care se afla cu girofarul in functiune. Conform autoritatilor, o masina…

- O invațatoare, soție de preot, din Ramnicu Valcea este acuzata ca a jucat intre 300 și 1000 de euro la pacanele, bani primiți de catre parinți, dar și pentru faptul ca a furat mai multe produse de la magazinele din oraș. Femeia s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat și inșelaciune. Parinții elevilor…

- Mercedes-Benz SUA cheama in service 1,29 milioane de vehicule din cauza unei defecțiuni la nivelul software-ului sau eCall, care ar putea sa nu ofere locația corecta a vehiculului catre persoanele care vor interveni in caz de urgența, a raportat Car and Driver. Problema vizeaza vehiculele vandute in…

- Scandalul angajarilor cu dedicație de la Administrația Naționala “Apele Romane” (ANAR) este departe de a fi incheiat. Potrivit informațiilor noastre, aseara, controversatul director general adjunct al ANAR, Constantin Metler, a fost demis de catre ministrul Mediului, Barna Tanczos, din funcția pe care…

- Tesla a acceptat sa recheme de pe piata americana 134.951 de vehicule Model S si Model X cu ecrane tactile care s-ar putea defecta, cu riscul de a provoca un accident, dupa ce autoritatile de reglementare americane i-au solicitat sa faca acest lucru, potrivit unui anunt publicat marti pe un site…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a facut solicitarea neobisnuita printr-o scrisoare oficiala adresata tesla pe 13 ianuarie, afirmind ca a ajuns la concluzia preliminara ca vehiculele Model S si Model X fabricate intre 2012 si 2018 au o problema de siguranta. Producatorii…

