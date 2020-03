Stiri pe aceeasi tema

- CERT-RO a primit in ultimele zile numeroase notificari cu privire la propagarea unor campanii de tip scam prin intermediul unor aplicatii de mesagerie precum WhatsApp, identitatea vizuala a Lidl si Adidas fiind copiata si utilizata abuziv de catre atacatori. Odata ce link-ul voucherului este…

- In lumea din ce in ce mai interconectata in care traim, unde schimbul de informații online a devenit ceva la ordinea zilei, este viața personala moarta? Un raport Kaspersky a descoperit recent ca peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca deplina confidențialitate in lumea digitala…

- In lumea din ce in ce mai interconectata in care traim, unde schimbul de informatii online a devenit ceva la ordinea zilei, este viata personala moarta? Un raport Kaspersky a descoperit recent ca peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca deplina confidentialitate in…

- Incendiile catastrofice din Australia sunt, in principal, cauzate de seceta si caldura extrema, insa zeci de oameni sunt vinovati direct de o parte dintre ele, au transmis oficialii, scrie news.ro Citeste si Fumul provocat de incendiile din Australia ar putea face inconjurul lumii Politia…

- Peste 21.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost mobilizați la nivel național pentru asigurarea masurilor de ordine publica și a intervențiilor in caz de urgența, in ultimele 24 de ore, anunța MAI, potrivit Mediafax.Acțiunile personalului MAI au vizat prevenirea riscurilor…

- Asa cum ne-au obisnuit, pompierii de la Detasamentul Targoviste au desfasurat o noua actiune umanitara. De aceasta data, a fost randul a 91 de copii de la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copii cu Handicap Targoviste din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Romania este prin țarile europene in care oamenii se distanțeaza destul de tare de majoritatea partidelor. O mare parte a cetațenilor respinge ideea de a vota pentru o mare parte a partidelor. Mai multe sondaje de opinie online sugereaza ca romanii nu au fost prea mulțumiți de ce au avut de oferit candidații…

- Subvenția acordata partidelor politice de la bugetul de stat ar urma sa fie redusa cu o treime, au declarat surse politice. In proiectul de buget pe anul viitor se prevede ca suma totala acordata partidelor parlamentare va fi de aproape 180 de milioane de lei. Suma este in scadere cu aproape 30% fața…