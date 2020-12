Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare pentru fanii sotilor Stegaru! Veronica si Viorel au filmat un nou videoclip, in colaborare, cu renumita artista, Liliana Moise. Asa ca, cei doi soti si-au lasat treburile deoparte si au venit de la Buzau, ca sa-si surprinda admiratorii.

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…

- Ultimele zile din 2020 ne aduc multe surprize de la Shawn Mendes. Dupa ce a lansat single-ul “Wonder” si a anuntat data lansarii albumului “Wonder”, artistul nominalizat la Grammy-uri si premiat de multe ori cu discul de Platina, colaboreaza cu Justin Biber pentru piesa “Monster”, al doilea single extras…

- In timp ce se pregatește pentru a reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest 2021, alaturi de echipa condusa de Philip Kirkorov, Natalia Gordienko lanseaza un nou videoclip emoționant la piesa „In Ochii tai”. Videoclipul pare a fi un scurt-metraj care povestește despre relația mama-fiu in toata…

- Beck Corlan a lansat o melodie in memoria victimelor din #colectiv, alaturi de ea la aceasta piesa find prezeenți ca invitați Ana Kui (voce), Marcelle Poaty-Souami (pian) și Mircea Ardelean Jr (contrabas). Piesa il are ca și co – producator pe Mihai Neagoe, iar masterul și mixul au fost realizate la…

- Astazi, a avut loc o lansare magica din partea artistului Maxim Zavidia. Acesta a prezenta fanilor melodia in limba rusa ”Мания”. Piesa este una despre o iubire care te scoate din minți și ademenește. Melodia reprezinta nu altceva decit o noua etapa in cariera sa muzicala, un experiment artistic. ”Am…

- Surpriza de proporții pentru fanii Deliei și ai lui Smiley. Cei doi artiști scot o noua piesa impreuna, dupa 15 ani de cand au lansat celebrul hit ”Secretul Mariei”, melodie ce a fost pe coloana sonora a telenovelei cu același nume. Cum se va numi hitul anului 2020? Fanii sunt in extaz!