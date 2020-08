Stiri pe aceeasi tema

- GROAZNIC… Nenorocirea s-a produs in toiul noptii, in localitatea Vinderei. Locuinta lui Gheorghe Ghiur, un batran de peste 70 de ani, situata chiar langa biserica, a ars ca o torta! In casa batranului se afla si fiul sau, cu sotia si cele doua fetite gemene, care au venit din Italia, in concediu. Acesta…

- bull; Roata va avea aproximativ 36 de metri inaltime si 26 de cabine. In scurt timp, roata panoramica, in stil londonez, amplasata in apropierea Cazinoului Constanta, va fi inaugurata. Este posibil ca acest lucru sa se petreaca sambata, 27 iunie. Condorm autoritatilor, roata va avea aproximativ 36 de…

- In legatura cu precipitațiile foarte puternice cazute in cursul superior al Bazinului Hidrografic al raului Prut (Ucraina) Centrul Hidrologic avertizeaza ca in intervalul de timp 23 - 29 iunie va avea loc creșterea nivelului apei.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut liderilor colonistilor evrei sa sustina o propunere de anexare a unor parti din Cisiordania, bazata pe planul de pace al presedintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu.

- Cel mai mare producator de carne de pui din Romania contesta decizia unei administratii locale din judetul Sibiu de a aviza un cartier de locuinte la mai putin de 500 de metri de una dintre fermele sale.

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN6 Orsova Lugoj, la kilometrul 435 700 de metri, in apropierea localitatii Slatina Timis, judetul Caras Severin. Evenimentul rutier s a soldat cu doua victime, dintre care una a decedat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului Ambasadorul Du Wei sosise in Israel in februarie. Intre 2016 si 2019 condusese reprezentanta diplomatica a Chinei in Ucraina. Diplomatul chinez avea 58 de ani,…

- Șeful comitetului executiv al consiliului național de reforme din Ucraina, Mihail Saakașvili, a declarat ca intenționeaza sa propuna un nou proiect de lege privind dezvoltarea in țara a parteneriatului public-privat. "Vreau sa propuna consiliului național de reforme o noua lege cu privire la parteneriatul…