- Directorul general al Companiei Nationale Romarm SA, Gabriel Tutu, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, dupa expirarea ordonantei de retinere de 24 de ore, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

- Membri ai Federatiei Energetica si lucratori in domeniul energiei protesteaza, luni, in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru aplicarea Legii care prevede reducerea varstei de pensionare la 52 de ani pentru lucratorii din termocentralele pe carbune si mineritul de

- Ca și cand nimic nu s-ar fi intamplat, M. Ciolacu incepe sa ne țina teorii cu aer de noutate despre cat de buna ar fi pentru mediul privat scaderea taxarii pe munca. Ministrul de finanțe Caciu (artizanul creșterii taxelor și impozitelor in Romania) preia placa din mers și o repeta pe unde prinde un…

- In spiritul legii, Petrom ar trebui sa plateasca taxa de solidaritate, insa in litera legii nu pot sa va spun, a declarat joi Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, intr-o conferința.

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…

- Arhiepiscopul Teodosie a incalcat in mai multe randuri regulile impuse de autoritați in perioada starii de alerta, iar Poliția l-a sancționat de cinci ori. Acum judecatorii dau decizii contradictorii in ceea ce-l privește

- Viorica Dancila, fost președinte al PSD și fost premier al Romaniei, actualmente lider la gruparea politica Națiune Oameni Impreuna (NOI), vrea desecretizarea contractului de privatizare a Petrom, companie la care lucreaza soțul. Dancila spune ca, de fapt, desecretizarea trebuie sa se faca in Parlament.…

- „Am cerut abrogarea legii pentru ca Petrom sa intre in proprietatea statului. Nu s-a intamplat nimic. Vorbesc cu ceilalți colegi și le spun sa introduca plx 236/2022 in ședința, mi se spune ca „am uitat”, ca „e complicat”... E complicat sa nu faci ce trebuie in Parlamentul Romaniei?”, a spus Diana Șoșoaca,…