Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban, aflat la Praga la summitul prim-ministrilor si presedintilor statelor UE, afirma, intr-o inregistrare video postata joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca este evident ca politica de sanctiuni a UE trebuie schimbata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UEFA a decis, marti, ca la meciurile din cupele europene care se vor disputa saptamana aceasta sa fie tinut un minut de reculegere in memoria victimelor busculadei din Indonezia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o intervenție brutala in procesul legislativ din Italia și a spus ca in cazul in care la Roma va ajunge un Guvern de extrema dreapta, atunci Bruxellesul ar putea iniția proceduri prin care fondurile europene ale Italiei sa fie taiate.…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa victoria cu Sahtior Soligorsk cu 1-0 care a adus calificarea in play-off-ul Conference League, ca nu poate sa fie fericit deoarece golgheterul Gabriel Debeljuh a suferit o accidentare la ligamentele incrucisate si va…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Sahtior Soligorsk, din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League, ca formatia sa trebuie sa revina la nivelul aratat in ultimii ani in cupele europene.…

- Deian Sorescu a deschis scorul pentru echipa Rakow Czestochowa, duminica, in victoria cu scorul de 3-2 obtinuta impotriva formatiei Stal Mielec, in etapa a treia din Ekstraklasa, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, crede ca victoria echipei sale in meciul cu Inter Escaldes, scor 3-0, putea fi mai categorica, iar arbitrul a prins o zi proasta. Petrescu acuza si faptul ca la Craiova, in campionat, se va juca intr-o zi caniculara Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, crede ca victoria echipei sale in meciul cu Inter Escaldes, scor 3-0, putea fi mai categorica, iar arbitrul a prins o zi proasta. Petrescu acuza si faptul ca la Craiova, in campionat, se va juca intr-o zi caniculara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…