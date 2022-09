Stiri pe aceeasi tema

- Printul si Printesa de Wales, insotiti de Printul Harry si Meghan Markle au iesit, impreuna, in fata Castelului Windsor, pentru a privi omagiile aduse de oameni Reginei Elisabeta a II-a, scrie site-ul broadcasterului britanic BBC . Este prima aparitie publica pe care cele doua cupluri regale o au impreuna,…

- Prințul și prințesa de Wales, William și Catherine, și ducele și ducesa de Sussex, Harry și Meghan, au avut o apariție surpriza, sambata, la castelul Windsor. Ei au ieșit impreuna in fața castelului pentru a le mulțumi sutelor de oameni care se adunasera acolo pentru a-i aduce un omagiu Reginei.

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle, ducesa de Sussex, s-au alaturat prințului William și soției sale Kate la Castelul Windsor pentru a vedea omagiile florale lasate de public in onoarea Reginei Elisabeta a II-a.

- Prinț moștenitor pana de curand, Charles a devenit rege al Marii Britanii in clipa in care mama lui a incetat din viața. Potrivit unei vechi legi britanice, care spune ca „Regele nu moare niciodata”, statutul de suveran al Regatului Unit se transmite instantaneu. Soția lui, Camilla, a devenit automat…

- Prințul Harry a ajuns la Castelul Balmoral la aproape o ora și jumatate dupa ce a fost anunțata moartea bunicii sale, Regina Elisabeta. De ce nu ar fi ajuns ducele de Sussex la timp sa-și ia ramas bun de la suverana. Ce scrie presa internaționala. Harry s-a dus la reședința Balmoral fara soția lui,…

- Relația dintre Prințul William și Prințul Harry a devenit rece și distanta in ultima perioada, scriu jurnaliștii din presa straina. Mai mult de atat, potrivit experților regali, se pare ca ducele de Sussex pregatește dezvaluiri surprinzatoare in cartea sa autobiografica, unde se zvonește ca va scrie…

- Prințul Harry are o problema pe care o cunosc mulți dintre barbați. Un renumit chirurg estetician a adus acest detaliu in prim-plan și a marturisit ceea ce urmeaza sa se intample cu nepotul Reginei Elisabeta a II-a. Doctorul Manish Mittal susține ca ducele trebuie sa faca ceva foarte repede in aceasta…