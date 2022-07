Prințul Nicolae Suțu, mare logofăt, primul statistician român Am debutat in paginile Ziarului de Iasi in urma cu doi ani, in preajma Zilei Statisticii in Romania (12 iulie), cu un articol despre contributorii moldoveni la intemeierea statisticii oficiale (institutionale) in tara noastra: Dimitrie Cantemir, Nicolae Sutu, Ion Ionescu de la Brad, Costache Negruzzi, Mihai Eminescu. De atunci, semnez articole, cele mai multe sunt contributii la diseminarea statisticilor oficiale si la promovarea culturii statistice, restul fiind abordari sociologice ale unor probleme sociale, politice si economice. Anul acesta aniversam 163 de ani de statistica oficiala in Romania,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

