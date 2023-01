Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry susține ca a primit un mesaj de la mama sa cu ajutorul unei femei pe care o descrie ca avand „puteri supranaturale”. Afla din randurile de mai jos ce i-a spus femeia pe care Prințul se ferește sa o numeasca „vrajitoare”.

- Prințul Harry povestește, in cartea sa numita „Spare” (Rezerva), ca o femeie cu „puteri supranaturale” i-ar fi transmis un mesaj prințului Harry, chiar de la mama lui, prințesa Diana, care a murit in 2007. „Traiești viața pe care ea nu a putut sa o traiasca. Traiești viața pe care ea și-a dorit-o pentru…

- De Revelion, Kate Middleton „a plecat in lacrimi” din cauza Prințului William. Admiratorii indragitului cuplu al casei regale britanice au fost șocați de povestea nefericita petrecuta in de Anul Nou, noteaza click.ro. Kate și William formeaza un cuplu solid de multa vreme, dar trecutul lor a adus destule…

- Un barbat iranian care a trait aproape doua decenii in terminalul aeroportului international de la Paris a murit sambata seara din cauze naturale. Avea 77 de ani iar cazul sau a inspirat si filmul "Terminalul" realizat de Steven Speilberg in 2004.

- Printul Harry isi va lansa primul volum de memorii la inceputul anului 2023, a anuntat Penguin Random House, potrivit site-ului publicatiei britanice The Independent, citat de Agerpres. Cartea „personala si emotionanta” a printului Harry, intitulata „Spare”, va fi lansata pe 10 ianuarie. Veniturile…