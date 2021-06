Printul Harry si Meghan Markle nu au cerut permisiunea Reginei pentru a-și boteza fetița Lilibet, spune Palatul Buckingham Regina Elizabeth II nu a fost consultata de printul Harry si de sotia lui legat de numele Lilibet dat fiicei lor nou-nascute, a declarat o sursa din Palatul Buckingham pentru BBC, potrivit News.ro. Lilibet este numele de alint al reginei, în rândul membrilor familiei, înca din copilarie.

O sursa apropiata printului Harry si lui Meghan Markle a spus ca el a vorbit cu regina înainte de nasterea copilului si ca &"ar fi mentionat&" numele. Însa o sursa din Palat a precizat ca nu a fost asa si ca regina nu a fost întrebata vreodata de folosirea acestuia.

Relatia…

Sursa articol: hotnews.ro

