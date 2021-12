Prințul Harry și Meghan Markle au publicat prima fotografie cu fiica lor Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au postat prima fotografie cu fiica lor, Lilibet. Ducele și ducesa de Sussex s-au afișat intr-o imagine emoționanta de familie, alaturi de fiul lor Archie. Imaginea o arata pe Meghan ridicand-o pe Lilibet in aer in timp ce sta alaturi de Prințul Harry, care il ține pe fiul lor de doi ani, Archie, pe genunchi. Lilibet, care s-a nascut in iunie, este imbracata intr-o rochie alba pentru copii. Ducele și ducesa de Sussex poarta blugi in imaginea facuta in aceasta vara de Alexi Lubomirski la casa lor din Santa Barbara, California. Fotografia cu Lilibet este… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

