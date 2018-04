Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si logodnica lui, Meghan Markle, a caror casatorie va avea loc in luna mai, au cerut admiratorilor care intentioneaza sa le trimita cadouri de nunta sa renunte la aceasta idee si, in schimb, sa faca donatii in beneficiul unor asociatii si organizatii de caritate, a anuntat luni biroul…

- Se fac pregatiri intense in familia regala britanica pentru nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Cei doi au anunțat ca vor merge pe ideea de ”eco-friendly flowers”, adica flori provenite din natura, iar de arhitectura aranjamentelor se va ocupa florista Philippa Craddock. Comunicatul a surprins…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- In așteptarea nunții Prințului Harry și a actriței Meghan Markle, fanii cuplului au fost duși pana la extaz de imaginile care au aparut recent in presa. Ipostazele romantice in care sunt surprinși cei doi arata o intimitate profunda, mai ales ca una dintre imagini ii arata pe cei doi indragostiți, impreuna,…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea…

- "Printul Harry si domnisoara Meghan Markle au invitat 2.640 de persoane in parcul Castelului Windson pentru a asista la sosirea lor'' si a ''invitatilor acestora", iar apoi, dupa ceremonie, ''pentru a asista la procesiunea in caleasca cu punctul de plecare din Castelul Windson'', a precizat palatul…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…