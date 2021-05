Prințul Harry se alătură artistelor pop precum Selena Gomez și J-Lo la concertul „Vax Live” din SUA Prințul Harry a susținut un discurs emoționant in cadrul inregistrarii evenimentului caritabil Global Citizen’s Vax Live de la Los Angeles. Pe aceasta cale, Prințul a ținut sa iți arate aprecierea fața de toate cadrele medicale care au muncit din rasputeri sa susțina sistemul in perioada pandemiei. Concertul va fi difuzat pe YouTube prin intermediul televiziunii americane ABC și CBS pe data de 8 mai. In semn de mulțumire, publicul s-a ridicat in picioare și a aplaudat discursul lui Harry. Pentru a ajunge la inima spectatorilor din intreaga lume, Prințul a ales sa se alature initiațivei, lasandu-se… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

