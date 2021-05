Prințul Harry, critici la adresa Casei Regale: Eu am suferit o formă de durere și suferință Prințul Harry lanseaza din nou critici la adresa familiei regale britanice. Acesta a sugerat ca felul in care a fost crescut de tatal sau, prințul Charles, a fost greșit. „Nu vreau sa arunc vina pe nimeni. Nu cred ca ar trebui sa aratam cu degetul sau sa invinuim, dar atunci cand vine vorba de creșterea unui copil, daca eu am suferit o forma de durere și suferința pentru ca și ea a fost suferita de tatal meu sau de parinții mei, atunci eu voi rupe acest ciclu, nu il voi mai transmite generației urmatoare”, a spus prințul Harry, conform The Guardian. „Este vorba de multa durere și suferința genetica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

