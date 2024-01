Prințul Brunei Darussalam s-a căsătorit. Nunta a durat 10 zile Prințul Abdul Mateen din Brunei s-a casatorit cu logodnica sa. Nunta s-a intins pe 10 zile. Marele eveniment are loc la scurt timp dupa anunțul facut de acesta in luna decembrie, prin care anunța relația cu Yang Mulia Anisha Rosnah. Vestea nunții i-a surprins pe mulți fani ai Prințului Brunei, Abdul Mateen numit candva unul dintre cei mai eligibili burlaci din Asia. Cine este Yang Mulia Anisha Rosnah, logodnica prințului Yang Mulia Anisha Rosnah este nepoata unui consilier al liderului din Brunei, sultanul Hassanal Bolkiah. Potrivit BBC , aceasta deține o companie de moda și turism. Cum s-a desfașurat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

