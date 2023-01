Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele aduse sectorului agricol spaniol de catre schimbarile climatice anul acestora vor reprezenta probabil un record absolut, a declarat marți purtatoarea de cuvant a guvernului de la Madrid, Isabel Rodriguez, citata de Agerpres.

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica in mai multe orase ale Spaniei, inclusiv in capitala Madrid, la apelul partidului de extrema-dreapta Vox, protestand impotriva guvernului de stanga al premierului Pedro Sanchez, un guvern ''al tradarii, insecuritatii si ruinei'', potrivit demonstrantilor,…

- Romania si Spania sunt de acord sa infiinteze un grup de lucru in vederea analizarii solutiilor pentru acordarea dublei cetatenii membrilor comunitatii romane din Spania, se arata in declaratia comuna adoptata, miercuri, de premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, cu ocazia primei sedinte comune a…

- La sfarșitul lunii septembrie, tanarul de 17 ani, fiul administratorului azilului de batrani Santa Fe de Colmenarejo (Madrid), a fost arestat pentru „intruziune profesionala”, scrie El Mundo . Minorul a sustras un halat de doctor și a pacalit șoferul unei ambulanțe ca il poate ajuta in intervenție.…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin pe teritoriul Ucrainei a ajuns marți, 8 noiembrie, in cea de-a 258-a zi. In multe zone, civilii ucraineni simt din ce in ce mai mult lipsa apei și a hranei.Din fericire, oamenii din Ucraina nu au fost uitați de semenii lor. Fundații umanitare din mai multe țari, printre…

- Patru persoane au fost ucise si alte patru au fost grav ranite duminica dimineata cand un sofer a intrat cu masina, dupa un conflict, in participantii la o petrecere de nunta langa Madrid, au anuntat autoritatile spaniole, adaugand ca trei suspecti au fost arestati,

- Procedura de constituire a unei firme a fost mult simplificata, iar inființarea unei firme se poate face fara ca cei care o constituie (asociații) sa trebuiasca sa fie prezenți pe teritoriul național.

- Firmele romanești depun mari eforturi pentru a face rost de forța de munca de care au nevoie pentru a ocupa numeroasele joburi vacante in toata țara. O soluție o reprezinta muncitorii straini, doar ca lucrurile nu vor mai sta ca pana acum. Mai exact, legislația de pe piața muncii va fi schimbata, astfel…