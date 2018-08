Prins BĂUT la volan în Târgu Jiu! La data de 8 august a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier Targu-Jiu au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului, avand o concentratie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul auto a fost condus la spital in vederea recoltarii de probe biologice de sange, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. In cauza s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoana aflata sub influența alcoolului. Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

