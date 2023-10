Principalul spital din Gaza va mai avea electricitate pentru 24 de ore

Principalul centru medical din Gaza, Spitalul Al-Shifa din Gaza City, mai are combustibil pentru functionarea generatoarelor pentru 24 de ore, a afirmat organizatia Medici fara Frontiere, potrivit CNN. ”Fara electricitate multi pacienti vor muri”, a afirmat Guillemette Thomas, coordonatorul medical pentru Palestina al Medici fara Frontiere, cu sediul la Ierusalim. Mii de oameni au fost raniti in Gaza incepand din 7 octombrie, in urma loviturilor aeriene ale Israelului care au venit dupa atacurile teroriste ale Hamas. ”Cred ca acesti oameni sunt intr-un grav pericol sa moara in urmatoarele ore,…