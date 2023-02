Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin va pune la curent marti elita politica si militara a Rusiei cu privire la stadiul a ceea ce el numeste „operatiunea sa militara speciala” din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters, citata de news.ro. Putin…

- Consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici si-a inaintat demisia marti, dupa criticile aspre starnite de afirmatiile sale in care sugera ca racheta ruseasca ce a ucis cel putin 41 de oameni in orasul ucrainean Dnipro a fost doborata de Ucraina, transmite Reuters. Arestovici si-a anuntat demisia…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Kremlinul a transmis miercuri ca sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, transmite Reuters. Washingtonul finalizeaza planurile de a trimite sistemul de aparare…

- Sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, a afirmat miercuri Kremlinul, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . Washingtonul finalizeaza planurile de…

- Kremlinul nu intentioneaza sa-si schimbe in perioada urmatoare doctrina nucleara rusa, insa prevederile sale sunt comparate cu prevederile adoptate in Statele Unite ale Americii, a declarat, luni, secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, raspunzand la o intrebare in acest sens…

- Intalnirea dintre președintele rus și sute de jurnaliști ruși și straini s-a ținut in fiecare an, din 2001, și dura mai multe ore, potrivit AFP, citata de Agerpres. Purtatorul sau de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat luni ca Vladimir Putin nu va tine anul acesta conferinta sa de presa…

- De cand Rusia a lansat ceea ce numeste o ”operatiune militara speciala” in Ucraina, la sfarsitul lunii februarie, Yandex, listata la Nasdaq, denumita adesea ”Google al Rusiei”, s-a confruntat cu presiunile interne pe de o parte si cu investitorii sai occidentali pe de alta parte, provocand speculatii…