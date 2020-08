Principalul producător al vaccinului COVID – investigat pentru ucidere prin imprudență! BUCUREȘTI, 5 aug – Sputnik. Principalul producator al posibilului vaccin anti-Covid-19, Sanofi, companie franceza, este cercetat pentru ucidere din culpa pe fondul unui scandal cu privire la medicamentul sau pentru epilepsie, Depakine. © AFP 2020 / JACK GUEZAlte 332 de cazuri de COVID-19 și 10 decese din cauza virusului De remarcat ca Sanofi dezvolta vaccinul anti-Covid și impreuna cu grupul GlaxoSmithKline a primit un contract federal (SUA) de 2.1 miliarde de dolari pentru 100 de milioane de doze de vaccin, cu opțiunea ca guvernul SUA sa mai cumpere alte 500 de milioane de doze, ceea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

