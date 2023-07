Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a scapat nevatamat dupa ce a fost implicat intr-un accident de mașina marți dimineața in Tennessee, au declarat coordonatorii campaniei sale pentru CNN.Bryan Griffin, un purtator de cuvant al campaniei sale prezidențiale din 2024, a mai spus ca un numar nespecificat…

- Gheorghe Simon, cel care este un deputat PSD, a fost implicat intr-un grav accident rutier in localitatea Stramtura din judetul Maramures. In urma acestui eveiment rutier, doua femei, mama si fiica, au fost ranite si au ajuns de urgenta la spital. Masina a distrus gardul unei case Gheorghe Simon, deputat…

- Mihai Florea a fost implicat intr-un accident grav de mașina. Tanarul in varsta de 26 de ani a fost la un pas de tragedie pe șosea in timp ce se afla pe drumul spre casa. Fostul iubit al Iasminei Halas face primele declarații despre momentul in care mașina sa s-a izbit violent de o autoutilitara.

- Imagini șocante, surprinse de o camera de supraveghere. O caruța in care se aflau patru persoane printre care și doi copii a fost spulberata de o mașina. Totul s-a intamplat pe un drum județean din localitatea Calinești, județul Argeș. Va avertizam ca urmeaza imagini și detalii cu un puternic impact…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…