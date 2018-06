Principalele lucrări ce se fac la plante în luna iunie Odata cu inceputul verii este cazul sa știm ce noutați sunt legate de lucrarile la plantele floricole, scrie secretele.com. Lucrari plante luna iunie – Iata mai jos ce este de facut! – continuam udatul ori de cate ori este nevoie; – inlaturam florile scuturate la trandafirii pitici și scurtam cu o treime lastarul care a purtat flori, pentru a favoriza emiterea de noi lastari floriferi; – incepam semanatul la Althaea (nalba mare), Viola (panseluțe), Bellis (nasturași/paraluțe) etc.; – scoatem și punem la pastrat bulbii de lalele, narcise, zambile; –… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

