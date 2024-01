Stiri pe aceeasi tema

- In decursul unui an au fost raportate in Romania din partea INSP in total 2.805 imbolnaviri cu pojar, respectiv trei cazuri de deces, iar numarul cazurilor a crescut intr-o saptamana cu aproape 100 - relata portalul Maszol citat de Rador Radio Romania. In cazul deceselor este vorba despre doi sugari…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele zece luni din 2023 a fost de 12.523, in crestere cu 2,76% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in…

- Probleme pentru 100 de romani, care n-au mai putut ajunge, vineri seara, la Bucuresti. Oamenii au ramas blocati pe aeroportul din Munchen, din cauza ninosirilor abundente. Pasagerii au ajuns vineri seara pe aeroport, cu o intarziere de doua ore, iar dupa aterizare au mai fost ținuți in avion inca trei…

- Noi stiam ca mancarea e scumpa in Romania, dar acum a venit si un american sa ne confirme acest lucru. Un tanar din SUA a vizitat trei orase din tara noastra – Bucuresti, Brasov si Cluj – iar preturile practicate la produsele alimentare si la restaurante l-au socat pe barbat. El a decis sa viziteze…

- ”CFR Calatori informeaza ca din cauza unor probleme aparute la firul de contact intre statiile Buftea si Peris trenul IR 1665 Bucuresti Nord – Iasi stationeaza. Se asteapta interventia administratorului infrastructurii feroviare cu drezina pantograf”, a transmis, vineri seara, CFR Calatori. Sursa citata…

- Deranjamentul tehnic nu afecteaza doar trenul IR 1665, ci exista și riscul ca circulația trenului IR 1635, care opereaza pe ruta Constanța - Brașov, sa fie afectata in urma acestei defecțiuni la firul de contact. Echipele tehnice ale CFR Calatori lucreaza in prezent pentru a remedia situația cat mai…

- Vremea se racește considerabil spre sfarșitul lunii noiembrie 2023. Pana in acest moment, temperaturile sunt mult peste normalul perioadei, iar romanii inca de bucura de o toamna tarzie, calda. Insa nu va fi așa tot timpul, aratameteorologii, insa semne de ingrijorare nu sunt.

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj au facut luni dimineața 46 de percheziții la sediile unor firme din mai multe județe și din Capitala in doua cauze penale care vizeaza infracțiuni de evaziune fiscala. Perchezițiile au vizat firme din județele Cluj, Bistrița-Nasaud,…