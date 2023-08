Stiri pe aceeasi tema

- Un fost olimpic in varsta de 80 de ani diagnosticat cu Parkinson se va numara printre cei trei pasageri care se vor afla joi la bordul primului zbor spatial al Virgin Galactic cu un echipaj format doar din turisti.

- Un fost olimpic in varsta de 80 de ani diagnosticat cu Parkinson se va numara printre cei trei pasageri care se vor afla joi la bordul primului zbor spatial al Virgin Galactic cu un echipaj format doar din turisti, relateaza DPA/PA Media, potrivit Agerpres.Jon Goodwin, din Newcastle, va calatori…

- La startul competitiei de la Tg. Mures s au aliniat 210 sportivi legitimati la 57 de cluburi sportive din tara.Ultima competitie interna de natatie de nivel national din acest sezon de vara, Campionatul National destinat cadetilor de 13 14 ani, s a desfasurat in bazinul Olimpic din Targu Mures.La start…

- Primul zbor comercial al companiei americane de turism spatial Virgin Galactic a ajuns joi in spatiu, a anuntat societatea fondata de miliardarul Richard Branson, transmite AFP. Virgin Galactic, fondata in 2004 de miliardarul Richard Branson, a ajuns deja de cinci ori in spatiu, dar pina in prezent…

- Bine ați venit in viitorul calatoriilor aeriene! Ryanair, cunoscuta companie low-cost, face un pas uriaș inainte cu planuri ambițioase de extindere. In ciuda provocarilor recente, Ryanair nu numai ca vrea sa-și mareasca flota de avioane, dar și sa-și dubleze numarul de pasageri. Aceasta mișcare strategica…

- Piata muncii, dupa primul semestru: peste 160.000 de joburi noi si 4,4 milioane de aplicari. Vara incepe cu o crestere fulminanta a joburilor din turism. Primele sase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeasi perioada a anului trecut.…

- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer și șase pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța in orașul sud-coreean Daegu, dupa ce o ușa a aeronavei s-a…

- Michael J. Fox (61 de ani), cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Martin McFly in celebra triologie „Inapoi in Viitor” (1985-1990), a vorbit intr-un interviu recent despre boala Parkinson, de care sufera din 1991. Avea doar 29 de ani cand a inceput sa aiba simptome, in plina cariera la Hollywood.…