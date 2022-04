Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Statele Unite ca obstructioneaza „dificilele” negocieri ruso-ucrainene. „Trimiterea unor forțe de menținere a pacii in Ucraina de catre statele membre NATO ar duce la o ciocnire directa intre forțele Alianței Nord-Atlantice și forțele armate…

- Liderii UE intenționeaza sa inființeze un fond comun pentru Ucraina, in aceasta perioada in care se lupta cu invazia Rusiei, astfel incat sa ajute sa reconstruiasca infrasctructura distrusa, dupa razboi, potrivit unui draft de proiect, vazut de Agenția France-Presse, potrivit The Guardian. Liderii blocului…

- Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat negocierile dupa o pauza tehnica de o zi. Kremlinul a apreciat, marti, drept prematur orice „pronostic” cu privire la negocierile cu Kievul. In schimb, un consilier al presedintiei ucrainene a calificat drept posibil ca un acord de pace sa fie incheiat pana in…

- Ucraina a suferit daune ale infrastructurii in valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, de cand a inceput invazia trupelor rusești in țara, potrivit unei declarații, de luni, a ministrului ucrainean al Infrastructurii Oleksander Kubrakov, potrivit The Guardian. Acesta a spus ca cifra a reieșit…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…

- SUA sustin ca Rusia s-a pregatit ”sa fabrice un pretext pentru o invazie” a Ucrainei, folosind un videoclip ”grafic” care ar reprezenta un atac fals impotriva Rusiei, dupa cum au anunțat mai mulți oficiali americani de rang inalt, relateaza CNN si The Guardian. ”Nu stim sigur ca acesta este drumul pe…