Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in Romania, un ONG construiește un spital de la zero, exclusiv din donații și sponsorizari. De la "facem un spital", la "am facut un spital" n-a fost deloc un drum ușor. Simbolic, noua cladire a fost luminata pentru prima data seara trecuta.

- Primul Spital National de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma construit din donatii si sponsorizari a fost inaugurat, vineri seara, in curtea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Marie Curie". Carmen Uscatu, presedinta Asociatiei Daruieste Viata, initiatoare a proiectului, care a organizat,…

- Consiliul National Tripartit se va reuni la inceputul lunii decembrie pentru discutii pe tema salariului minim pe economie pentru anul 2024, a declarat presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, citat de Agerpres."Va fi o noua intalnire la inceputul lui decembrie pe salariul minim pentru anul 2024 pentru…

- Crește numarul bolnavilor de cancer din județul Gorj. De la inceputul anului și pana in momentul de fața au fost inregistrrate de catre medicii de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu 204 cazuri noi de cancer in randul persoanelor care s-au prezentat la secția Oncologie și la cabinetul de specialitate.…

- Doi pacienți care au fost duși in Italia pentru a primi tratament dupa explozia de la stația GPL din Crevedia revin acasa și vor fi internați la Timișoara pentru continuarea tratamentului. In momentul cand vor ajunge pe teritoriul Romaniei vor fi internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius…

- Unsprezece elevi din Franta cazati la un hotel din Suceava au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara. ISU Suceava a fost solicitat miercuri seara sa intervina la un hotel din Suceava unde, potrivit primelor date, opt copii de nationalitate franceza acuzau stari de rau, varsaturi, posibil din cauza…

- Compania Ikea intra in regiunea Moldovei. Al patrulea magazin din Romania va fi construit la Iasi, in proiectul Moldova Mall al celor de la Prime Kapital, anunța Ziarul Financiar.Iasiul este al treilea oras catre care Ikea se indreapta, dupa Bucuresti si Timisoara, iar magazinul va fi construit in…

- 1 decembrie 2025! Este anunțul facut de ambasadorul Romaniei in Statele Unite. Intr-un interviu pentru Digi24, Andrei Muraru a declarat ca mai sunt doar doi ani pana cand țara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, adica romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza. De mai mulți ani…