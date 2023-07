Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, the Romanian minister of labour and social protection, stepped down on Thursday in the first high-level resignation following the nursing home scandal near Bucharest that shocked the country, according to Euractiv. Prosecutors discovered appalling conditions in three care centres near…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus marți, 11 iulie, incetarea procesului penal in care fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana Basescu și Elena Udrea au fost condamnate la 5 ani, respectiv 8 ani de inchisoare de Curtea de Apel București. In același dosar, jurnalistul Dan Andronic a…

- Eduard Hellvig și-a anunțat, luni, demisia de la conducerea Serviciului Roman de Informații (SRI). Vom reveni cu detalii. The post Hellvig și-a dat demisia de la conducerea SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind reforma pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptate de Parlament cu o zi in urma, conform unor surse judiciare. Magistrații instanței supreme – conduse de judecatoarea…

- Subprefectul Capitalei a semnat ordinul in baza caruia Cristian Popescu Piedone isi poate relua functia de primar al Sectorului 5. ”Subprefectul Diana -Anca Artene a semnat astazi ordinul prin care s-a luat act de dispozitivul deciziei nr. 397 din 21.06.2023, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si…

- Premierul Marcel Ciolacu a evitat, marți, sa explice de ce a refuzat sa il numeasca pe Mircea Abrudean (PNL) in funcția de secretar general al Guvernului. El a precizat doar ca este ferm convins ca, impreuna cu Nicolae Ciuca, o sa gasesca solutia cea mai buna. ”Sunt ferm convins ca impreuna cu presedintele…

- Scandal de porporții, saptamana aceasta, intr-un liceu din Sibiu. In conflictul iscat intre directoare și un profesor pe tema mediilor neincheiate la clasele de-a XII-a, din cauza grevei, a intervenit și soțul acesteia. Profesorul, care este diriginte la clasa fiului directoarei, ar fi fost batut chiar…

- Fosta șefa a ANRP Crinuța Dumitrean, acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit o mita de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu pentru a-i aproba acestuia despagubiri supraevaluate pentru un teren de 25 ha situat in municipiul Constanta, a fost achitata de magistrații de la Inalta Curte de Casație…