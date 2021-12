Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate miercuri de ministrul Sanatații, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, marcheaza o schimbare profunda in gestionarea pandemiei de catre autoritațile sanitare din Romania. Noua abordare pune in primul rand accentul…

- Magazinele din rețeaua Lidl sunt singurele din domeniul alimentar care ofera angajaților doua zile libere, de Craciun, respectiv pe 25 și 26 decembrie. Toate celelalte magazine sunt inchise numai in ziua de Craciun. Centrul comercial Shopping City Buzau iși așteapta clineții cu un program special de…

- Primarul comunei Berca, Ionel Dobrița, a fost ales, vineri, președinte al flialei județene a Asociației Comunelor din Romania. Tot vineri, in cadrul adunarii generale a ACoR Buzau, a fost completata și componența Consiliului Director al acestei structuri asociative. Dobrița il inlocuiește pe fostul…

- Ansamblul rezidențial Cloud 9, dezvoltat de grupul Akcent Development in zona Aviației din București, va gazdui primul pop-up de fitness deschis vreodata in Romania, un concept inovator care va fi operat de centrele 700 Fit Club, rezidenții complexului avand acces gratuit in prima luna. Mai mult decat…

- Prima tranșa de vaccin antigripal a ajuns deja in Romania și a fost distribuita saptamana trecuta. Țara noastra se afla intr-o situație destul de sumbra, perioada virozelor suprapunandu-se cu valul patru al pandemiei de Covid-19 care face din ce in ce mai multe victime la Buzau. Campania de vaccinare…

- La finalul lunii trecute, șapte oameni, in frunte cu ministrul Raluca Turcan, au taiat o panglica la inaugurarea unui centru itinerant pentru copiii cu dizabilitați din Delta Dunarii. Proiectul reprezenta o premiera pentru Romania. Insa, dupa mai bine de trei saptamani, pontonul a intrat la apa… la…

- La sfarșitul lunii august, numarul femeilor de afaceri in firmele din Romania era de 567.626, acesta avand o pondere de 36,98 la suta din totalul acționarilor sau asociaților, conform statisticilor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Conform datelor centralizate, acționarii…

- Aici va funcționa și singura tipografie Braille de mare tiraj din Romania, precum si studioul de inregistrare al cartilor si materialelor audio destinate deficientilor de vedere. In anul 1993, Organizatia Europeana pentru Bunastarea Nevazatorilor a declarat data de 15 octombrie Ziua Internationala…