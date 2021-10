Cum s-au distrat trei ursuleți jucăuși într-un hamac - IMAGINI virale

Cei trei ursuleți au căzut din hamac, s-au rostogolit, dar nu s-au dat bătuți.Clipul amuzant a devenit viral și a strâns aproape 3 milioane de vizualizări. FLIPPING OUT: These curious cubs are still trying to figure out how to use a hammock. https://t.co/Dy5LGjBIVF… [citeste mai departe]