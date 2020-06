Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor furnizate de Sindicatul Europol, este vorba despre Alexandru Gibea, seful Postului de Politie Ipotesti, Sectia 4 Politie Rurala Coteana. Barbatul avea 49 ani si a ajuns la Spitalul Slatina in 28 mai, dupa care, in 30 mai a fost transferat la Spitalul Caracal. In urma cu cateva…

- Sindicatul Europol face acuzații. Un om al legii a murit rapus de coronavirus. Oameii legii acuza MAI ca ascunde date importante."In vremea pandemiei, cand virusul ucigaș face ravagii, Poliția Romana este lovita de primul deces. Colegul nostru Alexandru Gibea, șeful Postului de Poliție Ipotești,…

- Un calugar de la Manastirea Putna bolnav de COVID-19 aflat in stare critica in secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” de la Suceava a fost transferat cu elicopterul la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Pacientul in varsta de 52 de…

- Trei pacienti aflati in stare grava la Sectia de Terapie Intensiva a Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti au primit, pe 1 mai, tratament cu plasma provenita de la romani vindecati de COVID-19. Primele rezultate sunt incurajatoare

- Ei sunt romanii care NU SE vor mai INFECTA NICIODATA cu CORONAVIRUS? Celebru doctor roman, dezvaluire UIMITOARE Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, participa la lansarea campaniei de constientizare cu privire la importanta testarii HIV in depistarea precoce si facilitarea…

- Decese 347 – 351 14 aprilie 2020 Deces 347Barbat, 57 ani, din județul Valcea.Data internarii: 12.04.2020 in Secția de cardiologie a Spitalul Județean de Urgența Ramnicu Valcea.Data recoltarii: 12.04.2020.Data rezultatului: 14.04.2020.Data deces: 14.04.2020.Afecțiuni pre-existente: Diabet zaharat insulino-dependent;…

- Romania inregistreaza cel de-al 25-lea deces din cauza infectarii cu CoVid-19. Este vorba de un barbat de 81 de ani din București. Un barbat in varsta de 81 ani, din București a decedat, vineri, dupa ce s-a infectat cu CoVid-19. Acesta a fost internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF…

