Primul pod realizat pe drumurile nationale din judetul Buzau dupa 1989 a fost inaugurat marti – FOTO

- Podul inaugurat, marti pe DN 10 in localitatea CIslau are o lungime totala de 140 de metri cu trei deschideri de 40-60-40 metri si este singurul pod din Buzau si printre putinele din tara cu o deschidere de 60 de metri. Constructia acestuia este planuita inca din anul 2012 cand, la acea vreme deputatul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, catalogheaza drept „foarte grea" misiunea Ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostrada prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Bolos e de parere ca, daca cei de la ministerul de resort vor realiza…

- V.Stoica Un proiect aflat in dezbatere publica privind aprobarea amplasamentului lucrarii de utilitate publica de interes național ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu strada Telecabinei (Bușteni)” și pentru aprobarea declanșarii procedurii de expropriere a imobilului proprietate…

- Constructia noului terminal de pasageri al Aeroportului Otopeni, amanata Foto: Alex Lancuzov Constructia noului terminal de pasageri al Aeroportului Otopeni a fost amânata. Acesta ar urma sa fie gata în 2028 si nu în 2022, anul acesta, cum era prevazut initial,…

- Astazi, cu ocazia sarbatoririi Zilei Proclamarii Independentei de Stat a Romaniei, a Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial și a Zilei Uniunii Europene, președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a participat la o serie de manifestari. „O zi cu o…

- Unul dintre șmecherii erei Dragnea, este acum disperat sa se agațe sa prinda un post in administrația centrala dupa ce a fost ejectat de organizația unde a activat in anii trecuți. Una dintre „vedetele” Ministerului Transporturilor pe vremea guvernarilor Ponta și Dragnea, Dragoș Titea, mai cunoscut…

- Ținutul Buzaului a devenit oficial Geoparc Internațional UNESCO. Vestea a fost data de președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu care a transmis pe pagina sa de socializare urmatorul mesaj : „Votul obținut astazi ne onoreaza; este o recunoaștere a importanței valorilor naturale și…

- O geanta suspecta a fost descoperita langa o masina parcata in apropierea Ministerului Transporturilor, in zona Garii de Nord din Bucuresti. In aceasta dimineața, jandarmii ce efectueaza serviciul in zona Ministerului Transporturilor au sesizat prezența unui bagaj abandonat in parcare, transmite Poliția…