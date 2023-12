Stiri pe aceeasi tema

- ”Este vorba despre un razboi care nu se defasoara doar pe campul de lupta, ci si in spatiul virtual si, din nefericire, am fost atinsi de acest razboi”, anunta la televiziunea nationala CEO-ul grupului Kyivstar, Aleksandr Komarov. Ukrainian mobile provider Kyivstar offline due to reported cyberattack.…

- Ucraina anunta miercuri ca a fost tinta unui atac nocturn al Rusiei cu 48 de drone de tip Shahed de fabricatie iraniana, relateaza AFP.”In total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apararea antiaeriana, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi responsabil pentru distrugerea tunelului feroviar care conecta Rusia și China. Pe 30 noiembrie, arata The New Voice of Ukraine, citata de Yahoo New, SBU a efectuat o explozie in timpul nopții pe o ruta feroviara cheie intre Rusia și China.

- Rusia a lansat 21 de drone și trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul nopții de marți spre miercuri, dar toate dronele și doua dintre rachete au fost distruse inainte de a-și atinge țintele, au anunțat forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Cea de-a treia racheta nu a fost distrusa,…

- Ministrii de externe din NATO se reunesc incepand de astazi la Bruxelles pentru a discuta diferite chestiuni de securitate, printre care razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si tensiunile sporite dintre Serbia si Kosovo.La intalnirea de doua zile, ministrii ar urma de asemenea sa discute despre “actiunile…

- Experți din Rusia și China discuta despre construirea unui „tunel subacvatic" catre Crimeea, potrivit The Washington Post, care utilizeaza informații ale serviciilor de securitate din Ucraina.Rușii și chinezii au discutat in secret despre construirea unui tunel subacvatic pentru a conecta partea…

- „Occidentul nu a avut nimic de-a face cu asta”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby, referindu-se la acuzațiile Kremlinului, potrivit carora revolta mulțimii antiisraeliene de duminica, de pe aeroportul din capitala regiunii ruse Daghestan, a fost…

- Vira Chernukha, o femeie in varsta de 76 de ani, a ramas in prezent singura locuitoare a unui sat din nord-estul Ucrainei bombardat și depopulat de invadatorii ruși, dar nu are nicio intenție de a mai parasi vreodata Dementiivka, relateaza Reuters.Cand forțele ruse au bombardat satul in prima zi a invaziei…