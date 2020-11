Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o casa veche, au fost adunate obiecte si povesti care amintesc de perioada cand milioane de oameni au fost lasati fara agoniseala si mostenirea de drept de catre comunisti. Sursa: TVR Iasi

- Primul muzeu dedicat cainilor fara stapan va fi inaugurat duminica, 4 octombrie, la adapostul Speranța, aflat in Popești-Leordeni, cu ocazia Zilei internaționale a animalelor, anunța Fundația Speranța, informeaza Mediafax.

- O locuitoare a satului Chirsova, Galina Sircheli, a deschis un muzeu etnografic in casa parinteasca. Ea a adunat colecția de exponate valoroase in cinstea tatalui sau - primul profesor de limba gagauza din satul Kirsovo, Dmitri Semenovici Cristioglo. Cu forțele proprii, Galina Sircheli a renovat casa…

- In vara anului 1950, in plin proces de colectivizare, satenii din Bargauani, Neamt, s-au rasculat impotriva comunistilor, care se pregateau sa inaugureze o noua gospodarie colectiva: au reusit sa curme ceremonia, dar urmarile au fost crunte

- Mai intai de toate imi fac autocritica: ca un caine nerecunoscator, (caine de paza al democratiei?!), in ignoranta mea am muscat pana acum mana care m-a hranit, imbracat si spalat timp de patru ani cat timp domn presedinte a muncit pana in miez de noapte la Consiliul Judetean, deranjat duios doar de…

- Cele sase se afla in doar trei protopopiate, in judetele Botosani si Neamt. Astfel, in Protopopiatul Saveni sunt trei parohii. Prima dintre ele poarta hramul „Sf. Gheorghe", se afla in localitatea Damideni, are 120 de familii arondate si 240 de enoriasi, are biserica, dar nu are casa parohiala. A doua…

- Un muzeu dedicat culturii ninja din Japonia a fost pradat de un milion de yeni (aproximativ 8000 de euro) de niște talhari care aproape ca au parut antrenați in arta ninjutsu a sabotorilor japonezi medievali.

- Primul muzeu dedicat stilului Art Nouveau este amenajat intr-o cladire emblematica pentru arhitectura secession, in orașul care are cele mai multe cladiri decorate dupa regulile noului romantism.