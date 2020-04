Primul medic din România decedat din cauza coronavirusului. Ce vârstă avea bărbatul din Constanța Ministerul Sanatații confirma decesul unui medic din Constanța, din cauza infecției cu noul coronavirus. Medicul avea varsta de 62 de ani și a lucrat la Spitalul Județean Constanța pana in data de 6 aprilie, cand a demisionat. Primul medic din Romania decedat din cauza coronavirusului. Ce varsta avea barbatul din Constanța O zi mai tarziu, […] The post Primul medic din Romania decedat din cauza coronavirusului. Ce varsta avea barbatul din Constanța appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Ministerul Sanatații a confirmat moartea primului medic din Romania, din cauza imbolnavirii cu Covid-19. Medicul demisionase cu o zi inainte sa fie confirmat de la Spitalul Județean Constanța și avea varsta de 62 de ani.

