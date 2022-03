Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni - FCSB 1-1. Gigi Becali, patronul FCSB, s-a contract in direct cu Ilie Dumitrescu pe subiectul Claudiu Keșeru. Claudiu Keșeru (35 ani) a fost lasat in afara lotului in urma conflictului cu Gigi Becali. „Keseru... Ce sa zic? Conducerea clubului mi-a comunicat ca, cel puțin pentru moment, nu…

- FC Arges a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, la Pitesti, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal.Echipa antrenata de Andrei Prepelita a castigat derby-ul judetului Arges prin autogolul lui Dorinel Oancea (7), la centrarea lui Alexandru Isfan.Potrivit Agerpres in min.…

- ”Un joc bun, cu punct sau puncte la final!” este dorința antrenorului Alexandru Pelici pentru meciul cu FC Voluntari. Partida este programata maine de la ora 17:30, la Mioveni și conteaza pentru etapa a 24-a a Ligii I. Principalul galben-verde a vorbit pentru site-ul clubului din Mioveni despre importanța…

- CS Mioveni va intalni vineri, pe Stadionul Orașenesc, echipa FC Voluntari. Meciul va incepe de la ora 17.30 și face parte din etapa a 24-a a Ligii 1. Biletele se gasesc la sediul clubului, joi și vineri și la la Casele de Bilete de la stadion, in ziua jocului, pana la ora inceperii partidei. Prețul…

- Dupa Ionuț Panțiru, alt jucator de la FCSB are probleme medicale: Ivan Mamut. Atacantul croat de 24 de ani are un sezon de coșmar la FCSB, iar acum are din nou probleme medicale. Ivan Mamut s-a operat in Slovenia Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ca fotbalistul a fost nevoit sa se…

- FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca a reziliat unilateral contractele cu jucatorii Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko, Pedro Machado si Armin Gremsl. Atacantul portughez Hugo Vieira (33 ani) a evoluat 9 meciuri in acest sezon, marcand un gol. Fundasul ivorian Mamadou Bagayoko…

- FC U Craiova a terminat la egalitate cu CS Mioveni, 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal.Gazdele au dominat jocul si si-au creat mai multe ocazii, avand si trei bare: Dominik Kovacic (68), Sekou Sidibe (73) si Andrea Compagno (88).Potrivit Agerpres FC…

- Roland Niczuly (26 de ani), portarul lui Sepsi, a prefațat meciul cu FCSB, din runda cu numarul 21 a Ligii 1. Roland Niczuly este titular in partida cu FCSB. Deși spune ca le poarta un respect deosebit elevilor lui Toni Petrea, portarul covasnenilor promite un nou meci mare. VIDEO Roland Niczuly,…