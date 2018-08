Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost a arestata la Moscova pentru spionaj in favoarea Romaniei iar mandatul de arestare a fost prelungit, Karina Turcan a dat primul sau interviu.Karina Țurcan, moldoveanca acuzata de spionaj in favoarea Romaniei a declarat ca nu a avut acces la secrete ale statului rus și ca spera…

- Serviciul federal de Securitate (FSB) din Rusia solicita unei instanțe din Moscova sa prelungeasca termenul menținerii in arest a Carinei Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, care are cetațenie romana, acuzata de spionaj in favoarea Bucureștiului, informeaza presa rusa, citata de mediafax.…

- Ivan Pavlov, avocatul fostului director executiv al Inter RAO, Karina Țurcan, a facut apel impotriva deciziei de arestare a femeii care a fost incarcerata, in iunie, la Moscova pentru spionaj in favoarea Romaniei, potrivit rbc.ru

- Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.

- Acuzatiile de spionaj in favoarea Romaniei formulate de serviciile rusesti ar putea ascunde de fapt o legatura mai complicata, care duce pana la un apropiat al lui Vladimir Putin. Cazul Carinei Turcan, cetateana din Republica Moldova arestata de rusi sub acuzatia de spionaj in favoarea tarii noastre,…

- O moldoveanca ce facea parte din Consiliul de Administrare al Inter RAO a fost arestata la Moscova. Karina Țurcan este acuzata ca ar avea relații cu Serviciul de Informații Externe al Rominiei.

- Carina Turcan, o tanara din Republica Moldova, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata in Rusia fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Ministerul Apararii a cerut arestarea tinerei, aceasta fiind acuzata ca a incalcat articolul 276 din codul penal, care…

