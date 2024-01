Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, e hotarat sa il dea afara pe Andrea Mandorlini. El a anunțat numele noului antrenor, Adrian Mutu. Situație exploziva la CFR Cluj, dupa 0-1 cu FC Botoșani. Mandorlini va fi demis de Varga, care a fost extrem de furios dupa infrangerea cu „lanterna roșie” din Superliga.…

- Ovidiu Burca (43 de ani) este un antrenor liber de contract in acest moment, dupa desparțirea de Dinamo care a avut loc la finalul lunii noiembrie a anului trecut, iar acesta a analizat lupta la titlu din Superliga. FCSB este lider in acest moment, cu 44 de puncte dupa 21 de etape. CFR Cluj este la…

- Fostul internațional Gabi Balint a scris pe contul personal de Twitter ca Adrian Mutu va fi urmatorul antrenor al lui CFR Cluj. Neftchi Baku a anunțat astazi desparțirea de antrenorul Adrian Mutu, imediat dupa victoria contra lui Kapaz, scor 2-0. Antrenorul in varsta de 44 de ani ar putea reveni in…

- Adrian Mutu, 44 de ani, este pe val cu Neftchi Baku. Neinvins in ultima luna, a raspuns pentru Gazeta Sporturilor vizavi de un potențial interes din partea lui CFR Cluj, a spus in ce relații a ramas cu cei de la Rapid și cum vede o eventuala salvare a lui Dinamo. Adrian Mutu, 44 de ani, este in ascensiune…

- Fostul selecționer al Romaniei, Anghel Iordanescu, susține ca FCSB e favorita la titlu și pentru ca rivalele nu se ridica la inalțimea așteptarilor. FCSB este lider in Superliga și are 5 puncte avans inaintea derby-ului cu CFR Cluj, programat duminica, in Gruia. Fostul selecționer al Romaniei, Anghel…

- Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finanțator de la Farul, a comentat infrangerea cu CFR Cluj, 1-3, in meciul care a inchis etapa 14 din SuperLiga. Cu Farul surclasata in Gruia, Gica Hagi a venit cu explicații pentru prestația din aceasta seara. „Regele” considera ca elevii lui nu s-au mișcat suficient…