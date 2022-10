Primul ieșean academician european – Narcis Ciprian Avarvari Iasul are un cercetator membru al Academiei Europene de Stiinte. Este vorba despre Narcis Ciprian Avarvari care de ieri este membru al acestui for international de cercetare. Acesta este stabilit de mai multi ani in Franta si este specializat in Chimie organometalica si Materiale moleculare. Din anul 2010 este director de cercetare la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifica si din 2009 profesor asociat la Instititul Politehnic din Paris. Pe parcursul carierei sale a primit nenumarate distinctii si premii. 1989 silver medal at the International Chemistry Olympiad, Halle, Germany 1999… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

