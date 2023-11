„Primul guvern și economia, în anii 1990” In ediția ”Sa vorbim despre tine”, din 20 noiembrie 2023, Gabriela Calițescu l-a avut invitat pe profesorul Florin Șandru, doctor in istorie. Am continuat sa vorbim despre ISTORIA POST-DECEMBRISTA, despre primul guvern de atunci, dupa caderea lui NICOLAE CEAUȘESCU, dar și despre alte subiecte importante ale zilei. Cum a fost primul guvern, de dupa 1989, pentru Romania – GUVERNUL PETRE ROMAN?; “Cine era atunci PETRE ROMAN și cum a reușit sa ajunga premier?” sunt doar doua dintre intrebarile care au aprins motorul discuției. Prima parte Partea a doua In emisiune s-au punctat doar cateva din “grozaviile”… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol si foto: nasul.tv

