- Polonia a anuntat marti ca va accepta pe teritoriul sau sistemele de aparare antiaeriana Patriot oferite de Germania, pe care anterior a sugerat sa fie transferate in Ucraina, transmite AFP. Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat marti ca a discutat cu omoloaga sa germana, Christine…

- Toyota a publicat primele imagini cu noul concept bZ Compact SUV in luna noiembrie. Acesta anunța unul dintre cele 6 modele cu zero emisii pe care Toyota le va lansa in Europa, pana in 2026. Dupa ce a fost prezentat in SUA, conceptul a debarcat acum in Europa, in cadrul Kenshiki Forum din Bruxelles,…

- Miscarea vine si pe fondul ingrijorarilor cu privire la capacitatea Twitter de a lupta impotriva dezinformarii dupa ce a renuntat la aproximativ jumatate din personalul sau, inclusiv pe cei implicati in moderarea continutului, sub noul sef Elon Musk. ”In vigoare din 23 noiembrie 2022, Twitter nu mai…

- Bruce Daisley, vicepreședintele Twitter pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa din 2015 pana in 2020, a declarat ca este devastat de schimbarile nedemocratice care au loc Twitter și ca ar parasi platforma „fara ezitare” daca ar exista o alternativa buna, potrivit The Guardian. „Cred ca Elon a crezut…

- Elon Musk a scris vineri, pe Twitter, ca „activiștii” care iși exprima ingrijorarea cu privire la modul in care sunt moderate postarile de pe rețeaua sociala, pe care el tocmai a achiziționat-o, „incearca sa distruga libertatea de exprimare in America”, relateaza BBC . „Twitter a avut o scadere masiva…

- Directorul executiv Elon Musk, crede ca recesiunea va dura pana in primavara anului 2024, dupa ce la inceputul saptamanii a declarat ca „o recesiune” in China și Europa va afecta producția de mașini electrice Tesla. „Doar presupun, dar probabil pana in primavara anului ‘24”, a spus Musk pe Twitter dupa…

- O mulțime de aproximativ 100 de persoane s-a adunat sambata (15 octombrie) la Roma pentru a protesta fața de creșterea vertiginoasa a prețurilor la gaze și electricitate. Protestatarii cer o reducere a facturilor, majorari salariale și beneficii sociale mai mari pentru a proteja gospodariile de impactul…

- Republica Moldova a selectat sapte companii pentru a-si asigura gazele de luna viitoare, daca livrarile rusești de la Gazprom vor fi intrerupte, a declarat marti vicepremierul Andrei Spinu, transmite Reuters. Spinu, care a condus echipa de negociatori a Republicii Moldova cu Gazprom in timpul unui an…