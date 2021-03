Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a devenit luni primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar, unde va concura la categoriile ''cel mai bun documentar' si "cel mai bun lungmetraj international", potrivit platformelor online ale Academiei

- Documentarul „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj international”.

- Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat luni seara la editia din acest an a premiilor Critics Choice, unde va concura la categoria "cel mai bun film strain", informeaza revista Variety.

- “Colectiv”, documentarul romanesc in regia lui Alexander Nanau, despre incendiul devastator produs in 2015 in clubul bucurestean cu acelasi nume, in care zeci de persoane si-au pierdut viata, a primit premiul pentru cel mai bun film strain. Conform AGERPRES, premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit…