Stiri pe aceeasi tema

- Pleaca Ludovic Orban din PNL, plec și eu, anunța deputatul Ionel Danca. El este unul dintre parlamentarii care s-au dezafiliat din grupul PNL și a fost purtatorul de cuvant al Guvernului Orban. „Excluderea lui Ludovic Orban din PNL inseamna sa scoți spiritul liberal din PNL”, afirma Danca. „Pleaca Ludovic…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat, vineri, pe Facebook, ca paraseste Partidul National Liberal, dupa excluderea din partid a lui Ludovic Orban. Danca acuza „gasca de nevertebrate politice, de lichele si tradatori, de impostori si bufoni, instalata totalitar la conducerea PNL de catre presedintele…

- Deputatul Ionel Danca (foto dreapta), fost purtator de cuvant al partidului in perioada in care președinte era Ludovic Orban, anunța ca parasește gruparea politica. „Este clar: cine critica echipa distrugatoare de conducere a PNL, care a ingenuncheat partidul și a dus Romania la picioarele PSD, este…

- „Pleaca Ludovic Orban din PNL, plec și eu!Este clar: cine critica echipa distrugatoare de conducere a PNL, care a ingenuncheat partidul și a dus Romania la picioarele PSD, este exclus din PNL.Nu pot accepta tradarea și bataia de joc a romanilor de catre Klaus Iohannis și PNL care dau acum guvernarea…

- Biroul Executiv al PNL s-a reunit vineri intr-o ședința in care urmeaza sa fie analizata excluderea lui Ludovic Orban pentru afirmațiile facute la adresa conducerii partidului și a președintelui Klaus Iohannis. In declarațiile de presa susținute inainte de ședința, actualul și fostul președintele al…

- Fostul președinte liberal Ludovic Orban a confirmat miercuri, 10 noiembrie, la Realitatea Plus, ca se va propune in ședința PNL de vineri excluderea sa din partid . „Ei iși doresc sa scape de mine, ca le stau ca un cui in talpa”, a spus Orban. „Eu cred ca nu le-a dat voie Iohannis pana acum sa ma dea…

- Vineri, la ora 11.00, a fost convocata o ședința de Birou Executiv al PNL, in care urmeaza sa se propuna excluderea lui Ludovic Orban din Partidul Național Liberal, potrivit informațiilor Libertatea. In ședința Biroului Politic Național al PNL de luni, 8 noiembrie, de la Vila Lac, președintele liberal…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat, marți, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura , ca este o situație „dificila politic”, insa PNL trebuie sa ramana unit, iar cine nu are curaj este liber sa plece. Raluca Turcan a scris pe Facebook ca PNL trebuie sa ramana la guvernare…